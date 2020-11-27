Виктор Павлик нарвался на скандал из-за фото

Виктор Павлик сделал фото с скандальными сестрами. Фото: facebook.com/vpavlik100

Виктор Павлик опубликовал в Facebook совместное фото с дуэтом Анна-Мария - бывшими участниками Нацотбора на Евровидение 2019, которые попали в скандал из-за позиции относительно Крыма. Этим поступком певец нарвался на критику поклонников.

Читатели резко отреагировали на снимок. Упрекали Павлика в поддержке "концептуально зашквареных" сестер, которые "не знают, чей Крым".

Сам Виктор вступился за дуэт. В комментариях ответил, что критика бесполезна, они на самом деле положительные, с правильной позицией.

"Совсем они не зашкваренные, а абсолютно нормальные классные позитивные люди, с правильной позицией. Это у вас иллюзия. Несмотря даже, что они из Крыма, они очень даже украиночки - и душой, и сердцем они здесь. Так нельзя к людям относиться. Не по-христиански, как минимум", - написал Павлик.

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Вскоре и сами Анна и Мария присоединились к спору и начали оправдываться:

"А интересно, чем и как мы, как вы говорите, "опозорили" страну? Тем, что стараемся качественно и честно делать свое дело в своей стране, несмотря на все сложности - артисты поймут. Пишем песни на украинском языке, тем самым, вносим вклад в развитие именно украинской музыки, платим налоги, участвуем во многих благотворительных концертах и ​​проектах. На самом деле любим и уважаем страну и людей. Никому и ничего плохого за жизнь мы не сделали, видит Бог. Ни один закон не нарушили. Мы живем по совести. О каких корыстных целях вы говорите? Вы нас совсем не знаете, а утверждаете. Судите. Не надо считать себя больше украинцем, чем мы. Украина разная. Но это не значит, что тот, кто громче всех кричит "Слава Украине" является патриотом. Для нас патриотизм в другом, в делах".

Украинский дуэт Anna Maria, который участвовал в нацотборе на Евровидение-2019, неприятно шокировал сеть выступлением на Международном песенном конкурсе "Новая волна-2019" в России.