"В Украину им дороги нет" - сеть возмутило участие дуэта Anna Maria в российской "Новой волне"

Дуэт Anna Maria будет представлять Ук5раину на песенном конкурсе в Сочи. Фото: @annamariaduet

Украинский дуэт Anna Maria, который участвовал в Нацотборе на Евровидение 2019, неприятно шокировал сеть выступлением на Международном песенном конкурсе "Новая волна 2019" в России.

Информация об участии Анны и Марии Опанасюк распространилась в Instagram.

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"Дуэт Anna Maria будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Новая волна 2019", который пройдет с 24 августа в России (Сочи). Поддержите девушек?", - говорилось в подписи к публикации.

Пользователей сети возмутила такая новость.

"Это просто дно", "разве мы участвуем в конкурсах, которые организовывает страна-агрессор?", "в Украину им дороги нет", "им представлять разве что ДНР и ЛНР", "кто-то вообще спрашивал, хочет ли Украина, чтобы запроданки где-то участвовали?", "пусть Московия их поддерживает".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 18 Авг 2019 в 1:45 PDT

Финалистки национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк - дуэт Anna Maria- не смогли четко ответить на вопрос, была ли оккупация Крыма. Это возмутило одного из телезрителей. Он позвонил в студию и нецензурно обругал певиц.