Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына

Певец 55-летний Виктор Павлик и его жена 27-летняя Екатерина опубликовали кадры из семейного фотосета. Звездные супруги впервые показали лицо сына трехмесячного Михаила.

На фотографии, которой поделилась женщина, супруги вместе держат на руках ребенка. Павлик и его любимая опубликовали нежные черно-белые фото на страницах в Instagram.

"Знакомьтесь, Михаил Павлик. На кого похож, не спрашиваю", – подписала Екатерина фотографию в сети.

Фото: instagram.com/viktorpavlik

Исполнитель тоже поделился фотографией, на которой появился только вдвоем с сыном. В комментариях подписчики отметили, что Михаил является копией звездного отца.

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"Ну наконец-то. Он у вас несравненный", "Чудесные. Михаил похож на отца", "Копия и гордость папы".

Исполнитель Виктор Павлик и жена Екатерина Репяхова поделились нежной фотосессией с сыном Михаилом. Мужчина показал фотографию, на которой прижимает малыша.