 
Ексклюзивы
1/5
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 135
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Просмотров: 234
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 648
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2151
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1557
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2241
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1773
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1710
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
&quot;В 23 года казалась ветераном&quot; – Ризатдинова рассказала, почему решила закончить спортивную карьеру
"В 23 года казалась ветераном" – Ризатдинова рассказала, почему решила закончить спортивную карьеру
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
&quot;Почему к нам с Надей пристали?&quot; – Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях
"Почему к нам с Надей пристали?" – Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях
&quot;Исчезли без следа&quot; – Регина Тодоренко прокомментировала, куда делась ее пышная грудь
"Исчезли без следа" – Регина Тодоренко прокомментировала, куда делась ее пышная грудь
&quot;Искренне считала, что не для меня&quot; – Цибульская в мини высказалась о конкурсах красоты
"Искренне считала, что не для меня" – Цибульская в мини высказалась о конкурсах красоты
Видео
Все видео
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 252
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 2565
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 387
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1872
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 18
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
четверг, 30 сентября 2021 17:09

Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
5

  Комментировать

Певец 55-летний Виктор Павлик и его жена 27-летняя Екатерина опубликовали кадры из семейного фотосета. Звездные супруги впервые показали лицо сына трехмесячного Михаила.

На фотографии, которой поделилась женщина, супруги вместе держат на руках ребенка. Павлик и его любимая опубликовали нежные черно-белые фото на страницах в Instagram.

"Знакомьтесь, Михаил Павлик. На кого похож, не спрашиваю", – подписала Екатерина фотографию в сети.

Певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина впервые показали лицо 3-месячного сына Михаила
Фото: instagram.com/viktorpavlik
Певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина впервые показали лицо 3-месячного сына Михаила
Певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина впервые показали лицо 3-месячного сына Михаила
Певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина впервые показали лицо 3-месячного сына Михаила
Певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина впервые показали лицо 3-месячного сына Михаила

Исполнитель тоже поделился фотографией, на которой появился только вдвоем с сыном. В комментариях подписчики отметили, что Михаил является копией звездного отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почему к нам с Надей пристали?" – Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях

"Ну наконец-то. Он у вас несравненный", "Чудесные. Михаил похож на отца", "Копия и гордость папы".

Исполнитель Виктор Павлик и жена Екатерина Репяхова поделились нежной фотосессией с сыном Михаилом. Мужчина показал фотографию, на которой прижимает малыша.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 13968
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 5715
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 4824
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3825
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 3537
Знаменитости
"В 23 года казалась ветераном" – Ризатдинова рассказала, почему решила закончить спортивную карьеру
"В 23 года казалась ветераном" – Ризатдинова рассказала, почему решила закончить спортивную карьеру
5
 Просмотров: 45
Стартовало народное голосование за самых сексуальных украинских деятелей культуры
Стартовало народное голосование за самых сексуальных украинских деятелей культуры Просмотров: 90
"Почему к нам с Надей пристали?" – Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях
"Почему к нам с Надей пристали?" – Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях
5
 Просмотров: 387
"Исчезли без следа" – Регина Тодоренко прокомментировала, куда делась ее пышная грудь
"Исчезли без следа" – Регина Тодоренко прокомментировала, куда делась ее пышная грудь
5
 Просмотров: 1998
"Искренне считала, что не для меня" – Цибульская в мини высказалась о конкурсах красоты
"Искренне считала, что не для меня" – Цибульская в мини высказалась о конкурсах красоты
5
 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
1
В Украине утилизируют 34 тыс. доз вакцины Pfizer
1
Украинских заробитчан депортируют из России
Голосов: 43662
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть