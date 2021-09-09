Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном

Певец 55-летний Виктор Павлик и жена 27-летняя Екатерина Репяхова поделились нежной фотосессией с 2-месячным сыном Михаилом.

Павлик опубликовал в Instagram фотографию, на которой прижимает малыша.

"Любимый Миша", - написал под снимком артист.

Автор: instagram.com Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова поделились кадрами с нежной фотосессии с двухмесячным сыном Михаилом

А Екатерина рассказала подписчикам об адаптации к материнству и о распределении обязанностей.

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"Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботится о том, чтобы я не была голодная. Ездит за покупками, играет с Мишей, когда мне нужен отдых или надо поработать. А на мне все остальные", - поделилась женщина.

Автор: instagram.com 15 сентября Мише исполнится три месяца

"Муж - большая поддержка. Я не ожидала, что он настолько будет мне помогать. Хотя у мужа Миша - четвертый ребенок, но проживает он все впервые", - призналась Екатерина.

Артист Виктор Павлик и жена Екатерина Репяхова отпраздновали первую годовщину свадьбы. Супруги пошли в киевский ресторан, где и провели "ситцевую свадьбу".