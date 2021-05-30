Жена Виктора Павлика показала, как отметила с любимым первую годовщину свадьбы

55-летний артист Виктор Павлик и его 26-летняя жена Екатерина Репяхова отпраздновали первую годовщину свадьбы.
Об этом Репейное сообщила на своей странице в Instagram.
Супруги пошло в один из киевских ресторанов, где и провел "ситцевую свадьбу".
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"Отпраздновали первую официальную годовщину в любимом ресторане", - написала Репяхова.
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Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила всем хейтерам, которые говорят, что ее муж старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой.
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