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среда, 19 августа 2020 13:41

Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
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Девушка отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.
Фото: instagram.com/gala_vikki
Девушка отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.
Девушка отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.
Девушка отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.
Девушка отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.

26-летняя Виктория - экс-участница 10 сезона "Холостяка" - публикует в Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Она отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.

На фотографиях красавица эротично позирует в леопардовом купальнике, хвастаясь стройной и подтянутой фигурой.

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"Отпуск. Собиралась долго, а пролетел быстро", - написала Виктория в своем Instagram.

Ведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками, сколько они потратили вместе с любимой Дашей Квитковой на громкую свадьбу. Поженилась пара 20 мая, а церемонию провела 12 августа в Киеве на берегу Днепра.

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