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понедельник, 07 октября 2019 16:12

Верка Сердючка развлекала российскую бизнесвумен в Милане
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Верка Сердючка работала тамадой на дне рождении Стеллы Аминовой.
Фото: @stellaaminova
Верка Сердючка работала тамадой на дне рождении Стеллы Аминовой.
Верка Сердючка работала тамадой на дне рождении Стеллы Аминовой.

Российская бизнесвумен Стелла Аминова в минувшие выходные отпраздновала 40-летие в имении DOLCE & GABBANA в Милане.

В Instagram появился видео-отчет с шумной вечеринки.

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Бизнесменшу и многочисленных гостей развлекала украинская певица Верка Сердючка.

Исполнительница символически спела песню "Дольче Габанна" на дне рождении Аминовой.

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Публикация от Stella Aminova (@stellaaminova)

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Публикация от Guilherme Siqueira (@siqueiragui)

Недавно стало известно, что композитор и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что планирует вернуться на сцену.

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