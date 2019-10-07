Верка Сердючка развлекала российскую бизнесвумен в Милане

Фото: @stellaaminova

Российская бизнесвумен Стелла Аминова в минувшие выходные отпраздновала 40-летие в имении DOLCE & GABBANA в Милане.

В Instagram появился видео-отчет с шумной вечеринки.

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Бизнесменшу и многочисленных гостей развлекала украинская певица Верка Сердючка.

Исполнительница символически спела песню "Дольче Габанна" на дне рождении Аминовой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stella Aminova (@stellaaminova) 7 Окт 2019 в 12:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guilherme Siqueira (@siqueiragui) 6 Окт 2019 в 12:24 PDT

Недавно стало известно, что композитор и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что планирует вернуться на сцену.