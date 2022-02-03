Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

3 февраля певица Вера Брежнева, которую называют самой желанной женщиной мира, отмечает юбилей - 40 лет.

Gazeta.ua не только собрала самые соблазнительные фото звезды, но и рассказывает интересные факты из жизни именинницы.

Фото: instagram.com/ververa

1. Творческий путь Брежневой, настоящая фамилия которой Галушка, начался 2003 года. В это время она стала участницей секси-группы "Виа Гра". Тот состав, в который входили Анна Седокова, Надежда Грановская и сегодняшняя юбилярша, называют "золотым".

2. Пять лет спустя исполнительница объявила, что покидает группу и начинает развиваться сольно. В 2008-м представила песни "Я не играю" и "Нирвана". А в 2010-м выпустила дебютный альбом "Любовь спасет мир".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По праздничному случаю: Шарлиз Терон опубликовала редкий снимок дочерей

3. В 2007 году Брежнева стала послом ООН по вопросам права и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин.

4. Звездная исполнительница воспитывает двух дочерей. Первым мужчиной, за которого она вышла замуж еще до совершеннолетия, был политик Виталий Вовченко. В этом браке артистка родила дочь Соню. А от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым пошла под венец в 2006 году, у нее есть дочь Сара. В 2015 году Брежнева вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе.

5. Модельный бизнес стал еще одной областью деятельности певицы. Она часто позирует для модных журналов, представляет бренды и выходит на подиум. В 2019 году Брежнева еще и основала косметический бренд.

Брежнева наслаждалась зимними каникулами на Мальдивских островах. Отдыхала вместе с подругой-дизайнером Екатериной Сильченко. Звезда решила показать фигуру из разных ракурсов. Позировала в черном бикини.