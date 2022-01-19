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среда, 19 января 2022 17:56

На Мальдивах Брежнева похвасталась изгибами подтянутого тела в бикини
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Исполнительница 39-летняя Вера Брежнева наслаждается зимними каникулами на Мальдивских островах. Отдыхает вместе с подругой-дизайнером Екатериной Сильченко.

Звезда решила показать фигуру из разных ракурсов. Позировала в черном бикини. Кадрами из стильного фотосета поделилась в Instagram.

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"Прошла неделя моего невероятного отпуска и, кроме спокойствия, красоты вокруг, меня также наполняли место, люди, события, еда. Все было идеально. Даже то, что я немного приболела на несколько дней, не помешало мне насладиться всем, что происходило", – написала Брежнева.

Певица Вера Брежнева показалась в бикини на мальдивском отдыхе
Фото: instagram.com/ververa
Певица Вера Брежнева показалась в бикини на мальдивском отдыхе
Певица Вера Брежнева показалась в бикини на мальдивском отдыхе
Певица Вера Брежнева показалась в бикини на мальдивском отдыхе
Певица Вера Брежнева показалась в бикини на мальдивском отдыхе

Брежнева с дизайнером Екатериной Сильченко, чей бренд любит первая леди Украины Елена Зеленская, уехали в отпуск. Отдыхали на Мальдивских островах. С курорта публикуют снимки, на которых позируют в купальниках и пляжных мини-платьях. Также Брежнева в бикини поделилась видео с пляжа.

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19
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