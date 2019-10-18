"Величайший королевский секс-скандал в истории" - Елизавету II могут лишить престола

73-летний французский пенсионер Франсуа Графто хочет подать в суд на королеву Великобритании Елизавету II.

Мужчина планирует отсудить у королевы престол, сообщило издание The Mirror.

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Автор: Reuters На Елизавету II хочет подать в суд француз Франсуа Графто.

Графто называет себя "законным наследником короны". Франсуа уверяет, что он внук короля Эдуарда VIII. Пенсионер дважды просил у королевы образцы ДНК, но получал отказ.

Королева Великобритании, согласно закону, не может быть подвергнута ни уголовному, ни судебному преследованию в гражданском суде. Поэтому Графто собирается подать в суд на весь Букингемский дворец.

Автор: SWNS Тот самый Франсуа Графто, который считает себя "законным наследником престола".

По словам Франсуа, его бабушка, французская швея Мари-Леони Графто была любовницей будущего короля Эдуарда - тогда еще принца Уэльского. От него женщина родила Пьера-Эдуарда - отца Франсуа.

По словам Графто, его не интересуют ни деньги, ни титул. Он хочет пролить справедливость и свет на "величайший королевский секс-скандал в истории".

Эдуард VIII занимал трон с января 1936-го по декабрь того же года. Он отрекся от короны ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. После чего получил титул герцога Виндзорского. А королем стал младший брат Эдуарда - отец Елизаветы II Георг VI.