 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 486
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 306
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1557
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 513
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4572
Фото
Все фото
5
4
5
4
6
Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве
Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве
&quot;Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой&quot;. Александр Педан описал настоящих мужчин
"Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой". Александр Педан описал настоящих мужчин
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
&quot;Я мечтала ее пофотографировать&quot;. Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой
"Я мечтала ее пофотографировать". Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой
&quot;Наряжать елку - это наш семейный ритуал&quot;. Как Илона Гвоздева готовится к праздникам
"Наряжать елку - это наш семейный ритуал". Как Илона Гвоздева готовится к праздникам
Видео
Все видео
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1080
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 666
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 234
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4680
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 720
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 342
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 10:25

Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве
5

  Комментировать

Владимир Остапчук всю жизнь был отличником, но на год стал двоечником по состоянию здоровья.

Ведущий Остапчук знает несколько иностранных языков и перфекционист по жизни. Такое стремление к знаниям у него с детства. Но он не всегда был отличником. Что именно помешало ведущему хорошо учиться в школе в течение года, и когда его медицинская проблема прекратилась, Остапчук рассказал на шоу "Кто сверху?", которое показывает "Новий канал".

Остапчук знает несколько иностранных языков и вообще перфекционист по жизни
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Остапчук знает несколько иностранных языков и вообще перфекционист по жизни
Остапчук знает несколько иностранных языков и вообще перфекционист по жизни
Остапчук знает несколько иностранных языков и вообще перфекционист по жизни
Остапчук знает несколько иностранных языков и вообще перфекционист по жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Соблазнительно": Владимир Остапчук похвастался формами в мини-платье

"Я закончил школу с золотой медалью, университет - с красным дипломом. По образованию лингвист. Еще когда-то на спор выучил французский. Очень много с детства читал, ведь моя бабушка - директор библиотеки в Уманском Национальном университете садоводства. Но на один год, с 5-го по 6-й класс, я с отличника стал двоечником. Оказалось, что у меня было определенное медицинское отклонения. Пожалуй, нечто похожее на дислексию. В течение года я не мог читать книги. Когда видел слова, не понимал их значения. К тому же, у меня болела голова. Закончилось это тогда, когда начался пубертатный период", - рассказал Остапчук.

Дарья Трегубова продемонстрировала интеллектуальные и физические способности на шоу. 10-й сезон игрового шоу "Хто зверху?", которое показывает "Новый канал", удивляет все больше и больше. На этот раз в составе женской команды играла актриса Трегубова, которая шокировала участников своей историей в раунде "Правда или ложь".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 22743
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 16237
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 15282
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 9405
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 9162
Знаменитости
"Горячая девочка" - Тина Кароль позировала топлесс
"Горячая девочка" - Тина Кароль позировала топлесс Просмотров: 1296
Вере Брежневой понравилось фото с легендарным генсеком
Вере Брежневой понравилось фото с легендарным генсеком Просмотров: 729
"Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой". Александр Педан описал настоящих мужчин
"Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой". Александр Педан описал настоящих мужчин
4
 Просмотров: 189
Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль
Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль Просмотров: 45
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
9
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Зеленский созывает украинских послов на совещание
2
В законопроекте обнаружили угрозу для языка
Голосов: 42064
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть