Ведущий Остапчук признался, какое отклонение имел в детстве

Владимир Остапчук всю жизнь был отличником, но на год стал двоечником по состоянию здоровья.

Ведущий Остапчук знает несколько иностранных языков и перфекционист по жизни. Такое стремление к знаниям у него с детства. Но он не всегда был отличником. Что именно помешало ведущему хорошо учиться в школе в течение года, и когда его медицинская проблема прекратилась, Остапчук рассказал на шоу "Кто сверху?", которое показывает "Новий канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

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"Я закончил школу с золотой медалью, университет - с красным дипломом. По образованию лингвист. Еще когда-то на спор выучил французский. Очень много с детства читал, ведь моя бабушка - директор библиотеки в Уманском Национальном университете садоводства. Но на один год, с 5-го по 6-й класс, я с отличника стал двоечником. Оказалось, что у меня было определенное медицинское отклонения. Пожалуй, нечто похожее на дислексию. В течение года я не мог читать книги. Когда видел слова, не понимал их значения. К тому же, у меня болела голова. Закончилось это тогда, когда начался пубертатный период", - рассказал Остапчук.

Дарья Трегубова продемонстрировала интеллектуальные и физические способности на шоу. 10-й сезон игрового шоу "Хто зверху?", которое показывает "Новый канал", удивляет все больше и больше. На этот раз в составе женской команды играла актриса Трегубова, которая шокировала участников своей историей в раунде "Правда или ложь".