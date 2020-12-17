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четверг, 17 декабря 2020 13:48

Украинская актриса поднялась на Килиманджаро беременная и с чемоданом

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Украинская актриса поднялась на Килиманджаро беременная и с чемоданом
Трегубова шокировала участников историей. Фото: предоставлено пресс-служб "Нового канала"

Дарья Трегубова продемонстрировала интеллектуальные и физические способности на шоу.

10-й сезон игрового шоу "Хто зверху?", которое показывает "Новый канал", удивляет все больше и больше. На этот раз в составе женской команды играла актриса Трегубова, которая шокировала участников своей историей в раунде "Правда или ложь".

"8 лет назад я прилетела в Кению к друзьям, которые работали там в нашем посольстве. Мы с моим тогда еще парнем встретили у них Новый год, а потом решили подняться на Килиманджаро. Не имела в этом никакого опыта, поэтому решила, что нам не нужно покупать рюкзаки, ведь там будут носильщики. В конце концов пошли мы с одним большим чемоданом с вещами на двоих. И таки поднялись на Килиманджаро. Это было для меня что-то невероятное как для человека, который покорял разве что Андреевский спуск. А когда мы спустились, я купила тест на беременность. Просто посчитала, что у меня "задержка". И поняла, что впервые в своей жизни беременна. Тогда у меня был уже 2-й месяц, а теперь есть дочь Полина", – рассказала актрисса.

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В 7-м раунде "Стеклянная доска" женщина продемонстрировала невероятные интеллектуальные способности и хорошую физическую форму. Она продержалась на стеклянной поверхности почти все заданное время. При этом Сергей Притула успел задать участнице 7 вопросов, и на все Даша дала правильный ответ.

В клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг" снялись украинские актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова. Лидером группы есть Сергей Шнуров, которого внесли в базу "Миротворец" после того, как он посещал оккупированный Крым.

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