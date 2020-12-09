Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в клипе российской группы "Ленинград"

В комментариях под постом Цимбалюка, его PR-менеджер написала, что клип снимался в Киеве. Фото: кадр из клипа

В клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг" снялись украинские актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова. Лидером группы есть Сергей Шнуров, которого внесли в базу "Миротворец" после того, как он посещал оккупированный Крым.

Видео опубликовали на Youtube-канале 7 декабря. Цимбалюк в Instagram написал, что был рад участвовать в съемках.

"Группировка Ленинград - это всегда огонь. Очень был рад стать частью такого провокационного, актуального, смелого и, главное, профессионального процесса", - написал актер.

В комментариях под постом Цимбалюка, его PR-менеджер написала, что клип снимался в Киеве.

Дарья Трегубова также в Instagram прокомментировала участие в клипе питерской группы.

"Телефон с утра разрывается, и есть от чего. Вышел клип группы, которую я слушаю последние лет 20. И я в нем вышла отлично. Ленинград - это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим", - написала Трегубова.

В съемках клипа также приняли участие украинские актрисы Ольга Голдис и Виктория Варлей.

Пользователи Instagram прокомментировали участие украинский в видео российской группы. Под постом Цимбалюка подписчики выразили возмущение.

"Шнуров в списке "Миротворца", танцуйте для них дальше".

"Тарас, берегитесь, ждут вас комментарии".

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"Тарас Цимбалюк, ну зачем ты снялся в клипе группы "Ленинград"? Они уже давно продали задницу Кремлю".

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия имеет уникальное современное вооружение, но при этом не собирается угрожать другим странам. Музыкант опубликовал стихотворение в Instagram.