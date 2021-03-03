Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль

Слава Демин рассказал о частых встречах с Тиной Кароль. Фото: instagram.com/slavademin_official

Радиоведущий Слава Демин, который недавно развелся с женой, поразил роликом и совместными фотографиями с артисткой Тиной Кароль. Снимки опубликовал в Instagram.

На коротком видео певица исполняет припев из своей песни "Скандал" и берется рукой за лицо Демина.

"Мы начали неприлично часто встречаться", - написал под фото ведущий.

Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца публикации Демина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Подписчики ведущего прокомментировали публикацию:

"Путь к интервью с Даном Баланом лежит через Тину Кароль".

"Давай 2-е интервью с Тиной? Думаю, все бы хотели еще раз Тину у тебя в видео увидеть".

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"Внутренняя душа Тины к себе притягивает. Я уже не говорю о внешней. В этом ее магия".

В конце января ведущий Слава Демин сообщил, что развелся с женой Ксенией Мищенко. Пара провела в браке 13 лет. Вместе воспитывали сына 10-летнего Влада.