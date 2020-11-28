Ведущий "Холостяка" в третий раз стал отцом.

Решетник запостил первый снимок с новорожденным, где видно крохотную ручку мальчика, которую держат родители.

"Теперь я - многодетный папа. У нас родился 3-й сынок! Он настоящий красавчик Я благодарю своей любимой жене-героини за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - написал Григорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отношения освежились после перерыва: Кэти Перри ждет первенца

Григорий Решетник стал отцом в третий раз

Григорий и Кристина Решетник поженились 2010 в году. Пара воспитывает двух сыновей - 7-летнего Ивана и 3-летнего Дмитрия.