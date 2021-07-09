Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей

Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

Фронтмена группы "Океан Эльзы" 46-летнего Святослава Вакарчука заподозрили в романе с певицей 23-летней Виталиной Мусиенко.

Женщина была подопечной Вакарчука в вокальном шоу "Голос страны". Сейчас вместе с музыкантом ездит в туре его нового проекта "Оранжерея", говорится в программе "Викриття".

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Как сообщают инсайдеры, Святослава и Виталину даже видели во время объятий и поцелуев, хотя визуального доказательства нет. Сейчас фанаты пары ждут, когда те раскроют карты и сделают официальное заявление об отношениях.

В июне стало известно о разводе Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой. Пара вместе была более 20 лет, пять из них - в браке. Общих детей нет. Но у Святослава сложились довольно теплые отношения с названной дочерью. Диана закончила обучение, как и ее мама, в Лондоне, и работает в команде звезды. Причину разрыва бывшие супруги не сообщали. Зато опубликовал громкое заявление знакомый Святослава и Ляли, поэт Евгений Рыбчинский. Он намекнул, что певец начал роман с Фонаревой ради карьеры.