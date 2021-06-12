Жизнь продолжается: Вакарчук огорошил заявлением о своей семье

 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 936
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 531
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1098
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 990
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1872
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 540
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 720
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1386
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 432
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
10
5
6
3
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети
Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
Видео
Все видео
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 567
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 414
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 297
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2583
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 612
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 423
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 14:43

Жизнь продолжается: Вакарчук огорошил заявлением о своей семье

  Комментировать
Жизнь продолжается: Вакарчук огорошил заявлением о своей семье
Вакарчук расстается с женой после 20 лет брака. Фото: viva.ua

Украинский певец Святослав Вакарчук огорошил новостью о разводе. Он был женат 20 лет с Лялей Фонаревой.

Об этом артист написал в Instagram.

"Я очень редко пишу о личном, но этот сообщение именно такой. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, мы прошли вместе. за любовь, мудрость, за опору. благодарен за нашу дочь Диану. благодарен за все ", - заявил артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 детей, многочисленные измены и долговременные развод - которые звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет

По словам исполнителя, жизнь продолжается поэтому просит воздержаться всех от дополнительных вопросов по разрыву.

В Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились прекрасные отношения. Девушка работает в команде Вакарчука.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили совместную видеоработу на песню "Страна детей". Клип снимали в начале мая в Лисичанске Северодонецкого района.

Композицию посвятили 15-летнему Данилу Дидику, который стал жертвой теракта во время Марша единства в феврале 2015 году в Харькове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жизнь продолжается: Вакарчук огорошил заявлением о своей семье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Больной мафиози в тюрьме писал песни

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 6732
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 5121
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 4590
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 3411
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
3
 Просмотров: 2754
Знаменитости
"Хотела сменить пол" - Анастасия Приходько поразила признанием
"Хотела сменить пол" - Анастасия Приходько поразила признанием Просмотров: 351
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
5
 Просмотров: 2682
Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети
Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 2430
Попросил денег в долг: юморист поделился курьезными ситуациями с родственниками
Попросил денег в долг: юморист поделился курьезными ситуациями с родственниками Просмотров: 45
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
5
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1
Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков
Голосов: 43143
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть