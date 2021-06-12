Жизнь продолжается: Вакарчук огорошил заявлением о своей семье

Вакарчук расстается с женой после 20 лет брака. Фото: viva.ua

Украинский певец Святослав Вакарчук огорошил новостью о разводе. Он был женат 20 лет с Лялей Фонаревой.

Об этом артист написал в Instagram.

"Я очень редко пишу о личном, но этот сообщение именно такой. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, мы прошли вместе. за любовь, мудрость, за опору. благодарен за нашу дочь Диану. благодарен за все ", - заявил артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 детей, многочисленные измены и долговременные развод - которые звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет

По словам исполнителя, жизнь продолжается поэтому просит воздержаться всех от дополнительных вопросов по разрыву.

В Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились прекрасные отношения. Девушка работает в команде Вакарчука.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили совместную видеоработу на песню "Страна детей". Клип снимали в начале мая в Лисичанске Северодонецкого района. Композицию посвятили 15-летнему Данилу Дидику, который стал жертвой теракта во время Марша единства в феврале 2015 году в Харькове.