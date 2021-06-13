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воскресенье, 13 июня 2021 14:01

Вакарчук и Фонарева: закончилась любовь продолжительностью в 20 лет

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Певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук огорошил новостью о разводе со стилисткой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, говорят, 5 из них - в браке.

До отношений с Вакарчуком Ляля была замужем за владельцем сети парикмахерских салонов Владимиром Тарасюком. В 1993-м у пары родилась дочь Диана, но вскоре супруги расстались.

Автор: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
  Певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук расстается со стилисткой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет. Общих детей пара не имела, воспитывала дочь Ляли от первого брака - Диану
Певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук расстается со стилисткой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет. Общих детей пара не имела, воспитывала дочь Ляли от первого брака - Диану

Фонарева училась в школе стилистов Toni&Guy, в Лондоне. Два года работала в Великобритании. Вернувшись в Украину, стала имиджмейкером известных украинских музыкантов, в частности, группы "Океан Эльзы". Именно она придумала знаменитый платок на микрофоне, ассоциируемый с Вакарчуком.

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Вакарчук почти не делится подробностями своей личной жизни. Но в 2015-м ходили слухи, что влюбленные поженились во Львове в семейном кругу. Правда ли это - пока не известно.

Общих детей пара не имеет. Но у Святослава сложились довольно теплые отношения с названой дочерью. Диана закончила учебу, как и ее мама в Лондоне, и работает в команде звезды.

Еще в апреле этого года Вакарчук нежно поздравил Лялю с днем ​​рождения. В фотоблог он поделился редким снимком именинницы.

Сейчас Ляля Фонарева работает арт-директором группы "Океан Эльзы". Продолжат ли сотрудничество - пока неизвестно. Также остается в тайне причина развода. Ни Святослав, ни Ляля подробностей не раскрывают.

Накануне украинский певец Святослав Вакарчук ошеломил в Instagram новостью о разводе. Сказал, что их с Лялей дороги разошлись. Но он благодарен ей за совместную жизнь и дочь. Однако причину разрыва не назвал. Сказав, что это останется их с Лялей личным делом.

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Дата
13
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