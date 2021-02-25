Вакарчук вживую выступит в Clubhouse

Выступление станет началом знакомства с проектом "Оранжерея". Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

27 февраля Святослав Вакарчук представит новый музыкальный проект "Оранжерея" в Clubhouse.

Вместе с музыкантами Вакарчук впервые вживую исполнит несколько песен.

Это станет началом знакомства с проектом "Оранжерея", который недавно выпустил 1-й клип на дебютную песню под названием "Знову". Впоследствии видеозапись выступления можно будет посмотреть на других платформах. Соорганизатором музыкального вечера является 1-й украинский клуб в Clubhouse - Ukrainian House.

Присоединиться к разговору с Вакарчуком и музыкантами 27 февраля в 21:00 можно будет по ссылке.

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Ранее музыкант анонсировал новый проект, для которого решил использовать карантинное время и записать песни, что не попадают в альбомы "Океана Эльзы". Проект назвали "Оранжерея". Исполнители Милош Елич и Денис Дудко будут играть на акустических гитарах, Денис Глинин - на акустических ударных инструментах и перкуссии. Сам Вакарчук будет играть на мелотроне. Планируют добавить и женский вокал.