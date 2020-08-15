В звездной четы украинских музыкантов - пополнение

У супругов музыкантов кроме двух сыновей теперь и дочь. Фото: Instagram

Музыкальные супруги Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз.

У пары родилась дочь, и об этом счастливая мама сообщила в Instagram, пишет Табло ID

"Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась!

Маруся раз, два, три, калина,

Чорнявая дівчина...

Похожая так на папу", - написала певица.

У супругов также есть двуе сыновей - Роман и Марко.

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В июле певица Alyoshа представила видео на композицию "Не вона". Исполнительница рассказала, что идея трека родилась в киевских пробках.