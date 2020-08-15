В звездной четы украинских музыкантов - пополнение

Музыкальные супруги Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз.
У пары родилась дочь, и об этом счастливая мама сообщила в Instagram, пишет Табло ID
"Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась!
Маруся раз, два, три, калина,
Чорнявая дівчина...
Похожая так на папу", - написала певица.
У супругов также есть двуе сыновей - Роман и Марко.
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В июле певица Alyoshа представила видео на композицию "Не вона". Исполнительница рассказала, что идея трека родилась в киевских пробках.
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