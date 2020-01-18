В Украину едут юмористы, которые поддержали захват Крыма

В Украине собрались выступить российских юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которые поддержали аннексию Крыма. Фото: novyny.online.ua

В городе Фастов Киевской области анонсировали концерт российских юмористов Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, которые поддержали аннексию Крыма Россией.

Комики планируют приехать в Украину и дать концерт 8 февраля. Они анонсировали свою новую программу "Давайте посмеемся" в Городском дворце культуры, которая начнется в 18:00, сообщает "Апостроф".

Билеты на концерт стоят 200 гривен. Практически все места уже раскуплены.

Данилец и Моисеенко внесены в базу сайта "Миротворец".

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Российские актеры, поддержавшие аннексию Крыма, собрались зарабатывать выступлениями в Украине. Об этом свидетельствует афиша предстоящих театральных выступлений в шести украинских городах.