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пятница, 28 августа 2020 08:31

В трусах и рубашке: участница "Холостяка" сексуально позировала на яхте
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Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина порадовала поклонников соблазнительными фото
Фото: instagram.com/kris.chem
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина порадовала поклонников соблазнительными фото
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина порадовала поклонников соблазнительными фото
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина порадовала поклонников соблазнительными фото
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина порадовала поклонников соблазнительными фото

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина поделилась пикантным снимком с нового фотосета.

На фотографии в Instagram красавица позирует за штурвалом яхты, соблазнительно изогнувшись и положив один палец в рот. Одета Кристина была в белую рубашку и черные трусы.

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"Лето так быстро пролетело. Совсем скоро начнется активная рабочая жизнь. Кому-то на работу, а кому-то на учебу. В любом случае силы нужны всем", - написала под снимком Кристина.

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Публикация от 🖤ＫＲＩＳＴＩ ＣＨＥＭ| 𝐁𝐀𝐂𝐇𝐄𝐋𝐎𝐑 𝐗 🖤 (@kris.chem)

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", гимнастка 23-летняя Даша Ульянова рассказала об участии в проекте. Ульянова назвала шоу "Холостяк" "сериалом на реальных событиях". Участвовать в проекте не так просто, как кажется. Это работа, которую способен сделать далеко не каждый.

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28
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