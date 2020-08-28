В трусах и рубашке: участница "Холостяка" сексуально позировала на яхте

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Кристина поделилась пикантным снимком с нового фотосета.
На фотографии в Instagram красавица позирует за штурвалом яхты, соблазнительно изогнувшись и положив один палец в рот. Одета Кристина была в белую рубашку и черные трусы.
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"Лето так быстро пролетело. Совсем скоро начнется активная рабочая жизнь. Кому-то на работу, а кому-то на учебу. В любом случае силы нужны всем", - написала под снимком Кристина.
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Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", гимнастка 23-летняя Даша Ульянова рассказала об участии в проекте. Ульянова назвала шоу "Холостяк" "сериалом на реальных событиях". Участвовать в проекте не так просто, как кажется. Это работа, которую способен сделать далеко не каждый.
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