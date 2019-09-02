В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника

Остапчук поразил пародией на Винника. Фото: i.ytimg.com

Выступление украинского ведущего Владимира Остапчука на шоу "Танцы со звездами" поразило своей эффектностью.

Кумиром Остапчука является Олег Винник, пишет ТСН.

Именно под песню певца "Волчица" Остапчук вместе с партнершей Илоной Гвоздевой танцевал танго на паркете.

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"Перевоплощение из гусеницы в искусного танцора все же произошло" - заметил судья Влад Яма.

По мнению судей, танцу не хватало профессиональных движений, хотя зал бурно аплодировал.

Судьи проекта поставили паре 22 балла.

Темой второго прямого эфира шоу стал "Вечер легенд" - участники посвятили выступления своим кумирам. После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.