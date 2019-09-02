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"Танцы со звездами": какая пара покинула проект после "Вечера легенд"
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Состоялся второй прямой эфир обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами" на канале "1 + 1".

Темой второго прямого эфира шоу стал "Вечер легенд" - участники посвятили выступления своим кумирам.

Так, Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук исполнили трогательный танец, который посвятили принцессе Диане.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  Ведущая 1 + 1 Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук тронули судей танцем
Ведущая 1 + 1 Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук тронули судей танцем

Удивили всех проницательным выступлением Виктория Булитко и Дмитрий Дигусар, которые исполнили румбу и посвятили номер легендарной Эдит Пиаф.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  Виктория Булитко и Дмитрий Дигусар исполнили румбу
Виктория Булитко и Дмитрий Дигусар исполнили румбу

Чувственный танец на паркете "Танцев со звездами" показала пара Ксения Мишина и Женя Кот.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  Пара Ксения Мишина и Женя Кот танцевали практически без музыки
Пара Ксения Мишина и Женя Кот танцевали практически без музыки

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Несмотря на травму и сильную боль в ребрах "зажгла" паркет шоу Анна Ризатдинова вместе с партнером Александром Прохоровым.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  Анна Ризатдинова вместе с партнером Александром Прохоровым "зажгли" паркет
Анна Ризатдинова вместе с партнером Александром Прохоровым "зажгли" паркет

По итогам первого прямого эфира в тройку лидеров вошли следующие пары: Ксения Мишина и Женя Кот - 30 баллов, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов, Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов. Последней в турнирной таблице оказалась пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, набравшая 16 баллов.

В зону риска попали участники: Надежда Матвеева и Валерий Шохин, TAYANNA и Игорь Кузьменко, Серега и Аделина.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  TAYANNA и Игорь Кузьменко попали в зону риска и по итогам голосования покинули проект
TAYANNA и Игорь Кузьменко попали в зону риска и по итогам голосования покинули проект

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.

Певец Олег Винник появился в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" как ведущий. Во втором эфире он заменил комика Игоря Ласточкина. После выступлений артист встречал участников на балконе и узнавал реакцию звезд на оценки от судей - Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы. В конце исполнил свой хит.

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02
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