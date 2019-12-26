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четверг, 26 декабря 2019 11:36

В стиле 80-х: Джамала поразила сеть внешним видом

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Украинская певица Джамала решила вспомнить детство необычным способом.

  Джамала в детстве. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала в детстве. Фото: instagram.com/jamalajaaa

На своей странице в Instagram она опубликовала два снимка. На одном фото, датированном 1987 годом, изображена маленькая певица возле новогодней елки. На другом - позирует в полностью воссозданном детском образе.

  Певица в современном образе
Певица в современном образе

Артистка позирует с огромным розовым бантом на голове и винтажной голубом платье.

"Приняла участие в спецпроекте "Переснять Новый год" и повторила свой детский образ. Наряды на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркому наряду и аксессуарам у меня была всегда", - говорит Джамала.

Поклонники певицы были в бешеном восторге от ее фото.

"Бант - огонь, веселых праздников!", "Вы были очень хороши в детстве и сейчас тоже", "Бант бомбезный и тогда, и сейчас", - писали в комментариях подписчики певицы.

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Украинские певицы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай".
Композиция, посвященную теме хейта в интернете и была написана обеими звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала – над текстом и музыкой.

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Дата
26
декабря

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