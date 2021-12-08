В стиле 1920-х: как Monatik, дизайнер первой леди и жена Тищенко 100-летие L'Officiel отгуляли

Первый номер журнала L'Officiel вышел в 1921 году в Париже. В честь 100-летнего юбилея редакция издания украинской версии устроила праздник 7 декабря и пригласила звезд - певцов, дизайнеров и главных редакторов глянцев.

Дресс-кодом мероприятия выбрали стиль 1920-х. Поэтому гости посетили мероприятие в элегантных нарядах, украшенных перьями и жемчугом. Организаторы оформили зал хрустальными свечами и перьями. А для фотозоны вокруг рояля поставили сотни свечей.

На праздничный вечер в столице пришли певцы Monatik и Санта Димопулос, дизайнер первой леди Екатерина Сильченко, основательницы брендов одежды Ксения Шнайдер, Елена Рева, Лилия Пустовит, жена нардепа Николая Тищенко Алла Барановская и другие.

Смотрите в фотоподборке Gazeta.ua, какими нарядами поражали представители украинского шоу-бизнеса.

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Фото: Владислав Томик для bestin.ua

В Киеве 24 ноября прошла презентация долгожданной ленты "Дом Гуччи", в которой главные роли сыграли Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето и Сальма Хаек. На украинскую премьеру пришли более 200 гостей. Среди них - Надя Дорофеева, Санта Димопулос, Monatik, выгулявшие наряды от Gucci, и Джамала, выбравшая платье от Литковской.