Monatik, Дорофеева и Джамала выгуляли стильные наряды на премьере "Дома Гуччи"

В Киеве 24 ноября прошла презентация долгожданной ленты "Дом Гуччи", в которой главные роли сыграли Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето и Сальма Хаек.

На украинскую премьеру пришли более 200 гостей. Среди них - Надя Дорофеева, Санта Димопулос, Monatik, выгулявшие наряды от Gucci, и Джамала, выбравшая платье от Литковской.

Как звезды украинского шоу-биза посмотрели фильм о Гуччи, смотрите в фотоподборке Gazeta.ua.

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Фото: vogue.ua

Американская певица и актриса Леди Гага сыграла в фильме о внуке основателя модного бренда Gucci Маурицио. В основе сценария - книга американской журналистки Сары Эй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".