В сети появилось фото беременной украинской певицы Насти Каменских.

Снимок опубликовал на просторах Instagram один из фан-аккаунтов звезды.

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Автор: @potupinastyaf В сети появилось фото беременной Каменских.

На черно-белой фотографии Каменских появилась в темной обтягивающей одеждах. Руками знаменитость поддерживала большой круглый живот.

"Актуально. Друзья, это фотошоп ", - говорилось в публикации.

Пользователи сети начали активно комментировать пост и возмущаться.

"Зачем так шутить?", "зачем такое постить, очень странно", "так может она уже давно родила ребенка?", "так она беременна или нет?", "не поняла, Настя действительно ждет ребенка?".

Украинский продюсер и рэпер Потап впервые за несколько лет дал развернутое интервью на телевидении. Мужчина поделился подробностями личной жизни с женой Настей Каменских.