В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа

Фото: www.dailymail.co.uk

Американская 24-летняя модель Деми Роуз, которая стала амбассадором бренда купальников Oh Polly, дефилировала в крошечных бикини на Miami Swim Week-2019.

Подробностями и "горячими" фото поделилось издание The Daily Mail.

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Роуз прошлась по подиуму в 3 разных купальниках, которые подчеркивали ее аппетитную фигуру. Деми примеряла серое, кремовое и золотистое бикини.

Британская Insta-модель Деми Роуз поделилась с подписчиками откровенным видео, на котором демонстрировала фигуру.