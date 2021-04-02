В порванном свадебном платье и грубых ботинках Джей Ло очаровала снимками

Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась в Доминиканскую Республику. Там звезда снимается в фильме "Брак по залету". Фотографиями с Доминиканы Джей Ло поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографиях актриса позировала в порванном свадебном платье, чулках и грубых ботинках на шнуровке. Скорее всего, это образ ее героини из фильма.

"Сидя у моей любимой лагуны", - подписала серию фотографий Лопес.

За несколько часов кадры приглянулись более полутора миллионам пользователям.

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51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес заняла 1-е место в рейтинге самых привлекательных знаменитостей 40+. 38% женщин ответили, что хотели бы выглядеть в таком возрасте как артистка.