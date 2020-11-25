В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини

Фото: instagram.com/angelcandices

Южноафриканская топ-модель 32-летняя Кэндис Свейнпол радует поклонников откровенными фотографиями.

Звезда опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в коралловом микро-бикини, лежа на диване. Образ дополнила украшениями на шее и браслетом из ракушек на ноге. Свейнпол пронзительно смотрит в камеру.

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Поклонники были в восторге от раскованных фотографий, о чем написали в комментариях.

"Ангел" Victoria's Secret 32-летняя Кэндис Свейнпол показала пикантное фото, на котором она в черном сплошном купальнике позирует спиной к камере на фоне моря. Южноафриканская модель продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы, которым может позавидовать не одна девушка.