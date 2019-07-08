В образе Меган Маркл нашли скрытые символы

С помощью образа Меган Маркл соединила замужества и рождения первенца. Фото: instagram/sussexroyal

Эксперты моды нашли скрытый смысл в наряде герцогини Сассекском Меган Маркл для крещения ее сына Арчи.

Герцогиня пришла на церемонию в белом платье Dior, которая напоминала ее свадебное платье Givenchy. Кроме того, на ней были те самые серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов. По мнению стилиста Рошель Уайт, Маркл таким образом решила связать два значимых события ее жизни: замужество и рождение первенца, пишет Daily Mail.

"Меган отдала дань уважения своему свадьбе, одев эти серьги. А вырез лодочкой, который тоже напоминает ее свадебный наряд - любимый стиль декольте Маркл. Она знает, что он ей подходит и в нем комфортно. Я чувствую, крестины стали поводом одеть эти вещи и объединить два события деликатным и значимым образом", - говорит Рошель.

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Она также добавила, что Маркл не хотела своим внешним видом отвлекать внимание от Арчи, а выбранный белый цвет - идеально сочетается с тоном ее кожи.

Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Это подтверждает рейтинг, опубликованный 7 июня на сайте британского Vogue. Жена принца Гарри. Издания Vogue назвал герцогиню Сасекский современной принцессой, которая владеет "революционной" силой.