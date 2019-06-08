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суббота, 08 июня 2019 15:24

Меган Маркл получила новый титул

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Меган Маркл получила новый титул
Издания Vogue назвал герцогиню Сасекский "современной принцессой, которая обладает революционной силой". фото: GettyImages

Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании.

Это подтверждает рейтинг, опубликованный 7 июня на сайте британского Vogue. Жена принца Гарри. Издания Vogue назвал герцогиню Сасекский современной принцессой, которая владеет "революционной" силой.

Решение Меган и Гарри не афишировать рождения их ребенка достаточно революционным, пишет издание. Также отмечается стремление герцогини вести здоровый образ жизни и ее феминистские идеалы.

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Кроме герцогини, в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании оказались дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, модель Наоми Кэмпбелл, корреспондент BBC Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, певица Джорджа Смит и другие.

Светский обозреватель Роб Шутер считает, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон снова в ссоре. и причина Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Друг и визажист герцогини Маркл - Дэниэл Мартин - разоблачил ее во лжи. В разговоре с журналистами он сообщил, что герцогиня Сасекский хвасталась, самостоятельно занимается собственным имиджем. Однако поклонники верить ей на слово занялись поиском правды. Оказывается, в прошлом году невестка британской королевы рассказывала, что над ее гардеробом работали лучшие специалисты в области моды. Особенно Меган Маркл отмечала подругу и по совместительству стилиста Джессику Малруни.

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Дата
08
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