В объективе украинского фотографа: Джиджи Хадид соблазнительно позировала в Chanel и Gucci

Американская супермодель 26-летняя Джиджи Хадид появилась на страницах журнала In Style.

Звезда позировала перед камерой украинского фотографа Юлии Горбаченко, которая живет и работает в Нью-Йорке. Для Хадид стилисты подготовили эффектные наряды от Isabel Marant, Chanel, Gucci, Miu Miu и Valentino. Снимками пикантного фотосета модель поделилась в Instagram.

Фото: Юлия Горбаченко для журнала In Style

В интервью изданию звезда призналась, что в начале работы в моделинге была доверчивой. Но после негативного опыта научилась "просчитывать шаги".

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"Потому что вы можете действовать с открытым сердцем, но это будут использовать против вас. А в моменты, когда вы находитесь лицом к лицу с людьми, вы все равно должны быть открытыми. Вы получите человеческий опыт только в том случае, если полностью погрузитесь в этот момент. Важно стараться не слышать в своей голове эти странные голоса, исходящие от травматического опыта", - отметила она.

Джиджи Хадид разошлась с британским музыкантом Зейном Маликом. Пара расторгла отношения после того, как певец избил тещу Йоланду Хадид. Хадид и Малик вместе с 2015-го. В прошлом году стали родителями дочери Хаи. Но из-за конфликта с матерью модели они разошлись.