Муж Хадид избил тещу. Из-за этого пара разорвала отношения - СМИ

Американская топ-модель палестинского происхождения Джиджи Хадид разошлась с британским музыкантом Зейном Маликом. Пара разорвала отношения после того, как певец избил тещу Йоланду Хадид.

Хадид и Малик вместе с 2015-го. В прошлом году стали родителями дочери Хаи. Но из-за конфликта с матерью модели они разошлись, сообщает издание People.

"Они сейчас не вместе. Хотя они хорошие родители", – сказал журналу друг семьи Хадид.

"Джиджи сосредоточена исключительно на самом лучшем для Хаи. Сейчас она просит конфиденциальности", - отметил представитель модели в комментарии.

Фото: Reuters

Йоланда, Малик и их представители пока не ответили на многочисленные запросы о комментарии.

28 октября TMZ со ссылкой на источник сообщило, что мать Хадид обвинила ее мужа в том, что он ее ударил. Даже заявила, что подаст заявление в полицию.

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После этого Малик в Twitter назвал ее обвинения фальшивыми. Судя по его посту, ссора возникла из-за того, что на прошлой неделе теща пришла в дом дочери, когда Джиджи не было дома. Певец считает этот поступок матери Хадид нарушением приватности. Также он добавил, что стремится создать "безопасное личное пространство для своей дочери" и хочет, чтобы их "семейные дела не выносились на мировую сцену".

Американская модель 25-летняя Джиджи Хадид родила дочь Хаи. На первом снимке роженица не показала лицо дочери, а лишь ее маленькую руку, которую держит в своей.