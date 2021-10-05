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вторник, 05 октября 2021 15:54

В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
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Модель и экс-солистка группы NikitA 36-летняя Даша Астафьева сводит с ума очередной соблазнительной фотосессией.

Певица позировала в сексуальном комплекте нижнего белья и чулках. Предстала перед объективом камеры фотографа Валерии Допирчук, которая и опубликовала эротические кадры в Instagram.

Певица Даша Астафьева ошарашила сеть очередным эротическим фотосетом
Фото: Валерия Допирчук / instagram.com/dlvflex
Певица Даша Астафьева ошарашила сеть очередным эротическим фотосетом
Певица Даша Астафьева ошарашила сеть очередным эротическим фотосетом
Певица Даша Астафьева ошарашила сеть очередным эротическим фотосетом
Певица Даша Астафьева ошарашила сеть очередным эротическим фотосетом

Астафьева устроила фотосессию на пирсе у реки. На некоторых фотографиях держала удочку.

Также звезда поделилась бэкстейджем со съемки в сети.

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Модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий.

На кадрах звезда позирует в черном кружевном корсете, который едва удерживает пышную грудь. А на плечо накинула темный пиджак. Волосы собраны в элегантную прическу, а на лице - аккуратный макияж.

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Дата
05
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