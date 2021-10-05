В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке

Модель и экс-солистка группы NikitA 36-летняя Даша Астафьева сводит с ума очередной соблазнительной фотосессией.

Певица позировала в сексуальном комплекте нижнего белья и чулках. Предстала перед объективом камеры фотографа Валерии Допирчук, которая и опубликовала эротические кадры в Instagram.

Фото: Валерия Допирчук / instagram.com/dlvflex

Астафьева устроила фотосессию на пирсе у реки. На некоторых фотографиях держала удочку.

Также звезда поделилась бэкстейджем со съемки в сети.

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View this post on Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий. На кадрах звезда позирует в черном кружевном корсете, который едва удерживает пышную грудь. А на плечо накинула темный пиджак. Волосы собраны в элегантную прическу, а на лице - аккуратный макияж.