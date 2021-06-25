Даша Астафьева свела с ума кадрами в кружевном корсете

Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий.

На кадрах звезда позирует в черном кружевном корсете, который едва удерживает пышную грудь. А на плечо она накинула темный пиджак. Волосы красавицы собраны в элегантную прическу, а на ее лице - аккуратный макияж. Она не смотрит в объектив.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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"Женщина моей мечты", "Королева", "Полиция красоты где?", "Глубоко", "Шедевр", - пишут фанаты под фото.

Ранее Даша Астафьева опубликовала фотографии, на которых появилась в черных трусиках с высокой посадкой и сетчатом топе без бюстгальтера. Артистка не впервые засветила пышную обнаженную грудь, которую прикрыла руками.