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пятница, 25 июня 2021 09:15

Даша Астафьева свела с ума кадрами в кружевном корсете
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Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий.

На кадрах звезда позирует в черном кружевном корсете, который едва удерживает пышную грудь. А на плечо она накинула темный пиджак. Волосы красавицы собраны в элегантную прическу, а на ее лице - аккуратный макияж. Она не смотрит в объектив.

Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий
Фото: instagram.com/da_astafieva
Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий
Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий
Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий
Украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой порцией сексуальных фотографий

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"Женщина моей мечты", "Королева", "Полиция красоты где?", "Глубоко", "Шедевр", - пишут фанаты под фото.

Ранее Даша Астафьева опубликовала фотографии, на которых появилась в черных трусиках с высокой посадкой и сетчатом топе без бюстгальтера. Артистка не впервые засветила пышную обнаженную грудь, которую прикрыла руками.

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Дата
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