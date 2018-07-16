В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца

Фото: www.standard.co.uk/

Всемирно известная модель и актриса Ирина Шейк стала главной героиней июльского номера журнала Evening Standard Magazine.

На страницах свежего номера издания появился новый фотосет с 32-летней звездой. Она позировала культовому фотографу Эллен фон Унверт в купальниках, а также топлес, пишет ESM.

В откровенном разговоре Шейк рассказала, как начала карьеру модели.

По словам звезды, она решила попробовать себя в модельной индустрии исключительно для того, чтобы помочь своей семье с финансовыми проблемами.

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"Я стала моделью, потому что отчаянно нуждалась в деньгах, а не потому, что хотела стать знаменитой. И то, что я стала успешной моделью, произошло только потому, что я действительно тяжело работала. Я и понятия не имела, что значит быть моделью. Я думала только о том, как получить контракт на съемку для рекламных каталогов, чтобы помочь своей семье. Я не говорила по-английски. Были моменты, когда нам с другими девушками-моделями приходилось есть один рис, потому что у нас вообще не было денег. Мы откладывали по 1 евро на проезд, чтобы доехать до агентства и получить зарплату. Было трудно, но весело ", - говорит модель.

Мисс Вселенная Оливия Калп снялась в рекламе Vital Proteins Feed Your Beauty. Звезда позировала в полосатом бикини, которое эффектно демонстрировал ее роскошные формы.