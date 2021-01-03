В каких персонажей перевоплощались украинские звезды в детстве

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Новогодние костюмы известных украинских певцов и артистов в детстве не слишком отличались изобретательностью от других. Чаще всего девочек одевали в костюмы снежинок, а ребят наряжали зайчиками.

Певица Ирина Билык тому пример. Недавно она написала на своей странице в Instagram, что на утренниках перевоплощалась в Снежинку или в Снегурочку. Роль Снежинки также доставалась певицам Анне и Ангелине Завальским, Руслане Лыжичко и Alyosha. Актриса Ольга Сумская, хотя и выступала с детства на сцене, но на Новый год также наряжалась Снежинкой и была этому очень рада.

Зато исполнительница Светлана Лобода вспомнила, что на новогодних праздниках была королевой, а Даша Астафьева наряжалась в волка, "хлопушку" и Снегурочку. Виктория и Слава из дуэта "НеАнгелы" примеряли образы зайца и лисы.

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Накануне Нового года в соцсетях длился флешмоб # БудинокДитиниНеДляДитини. Его запустила благотворительная организация "Надежда и жилье для детей", чтобы привлечь внимание к тому, что дети в Украине растут в семьях, а не в интернатах. Украинский просили поделиться воспоминаниями и фотографиями с детства.