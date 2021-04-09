В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка

Недавно программа "Звездный путь" показали гастрольный тур артистов балета. На гастролях журналисты заметили, что премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, муж Катерины Кухар и балетный продюсер, который организовал гастроли, больше чем другим уделяет внимание миловидной брюнетке. Именно поэтому журналисты поинтересовались у Екатерины Кухар, не ревнует ли она своего партнера и мужа к этой девушке.

Как оказалось, Александр Стоянов действительно имеет близкие отношения с этой девушкой, она, как и Екатерина Кухар, является близким человеком для него.

"Это моя младшая сестра Анна, - пояснил артист, - Пошла по стопам брата, закончила КГХУ, и первый год как работает в Национальной опере Украины".

Анна Стоянова с детства смотрела на выступления Александра, он проводил ей экскурсии за кулисами театра и через некоторое время она также решила связать свою жизнь с балетом. Сама прима-балерина Екатерина Кухар о своей родственнице и коллеге по цеху говорит с теплом.

"Она имеет очень яркие природные способности к балетному искусству. Конечно, можно "подтягивать" кого-то в балете, как и в любой сфере. Но в балете это не даст ничего, поскольку зритель умный, все видит сам, он не будет тебя любить, он не будет тебе аплодировать, не будет приходить к тебе каждый раз на спектакль и не будет тебе приносить цветы и свою любовь".

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Сама Анна Стоянова говорит, что работа с братом в одной сфере, это с одной стороны плюс, поскольку она чувствует его поддержку, он ее многому учит, но есть и минусы - он слишком придирчив и требует, чтобы она работала больше других.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар основали бренд Art of self love – Искусство любить себя. Чета производит редкие аромасвечи и средства по уходу за телом.