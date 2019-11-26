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вторник, 26 ноября 2019 11:56

"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети

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&quot;В доме МА&quot; - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Alyona Alyona на съемках клипа на песню к новому альбома. Фото: instagram.com/alyona.alyona

Украинская реперша Alyona Alyona презентовала свой второй альбом, который называется "В доме МА".

Видео появилось в соцсетях на официальных ресурсах певицы.

"Это лето было особенным для меня. Я открыла для себя много новых стран, множество крутых фестивалей в Украине и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Мысли, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Мы собрали для вас треки, уже были презентованi вживую во время выступлений, i добавили кое-что новое", - написала Alyona Alyona в профиле Instagram.

Альбом "В доме Ма" открывает песня, рассказывающая об одном из самых больших страхов Алены - "Не перегореть".

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Всего альбом состоит из восьми треков. Две композиции из них - "Мамин суп" и "Завтра" уже известны поклонникам певицы. Остальные - новые.

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona 9 сентября выпустила трек под названием "Буллинг".

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