В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника

Фото: instagram

Украинская певица Даша Астафьева устроила эффектную фотосессию в Исландии. Она смело разделась на леднике.

На фотографиях модель позирует в нюдовом откровенном летнем платье. Образ дополнили чулки в сетку с черными осенними ботинками-треками.

"Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно переступать и выполнять. Или не знать, но пробовать, и учиться... надышаться и делиться с людьми своей мечтой. Мне не холодно. потому что именно в таких местах, чувствуется, что я жива, я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет", - написала под одним из снимком Астафьева

Впрочем, заметно, что певица борется с холодом, который сковывает тело мгновенно. Понятно, что за кадром в любой момент Даша может одеться в теплую куртку.

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Пользователи соцсети поражены ее смелостью. Ведь там невероятно холодно и дуют сильные ветры. И все же заметили, что она невероятная красавица.

"Вы настоящий профессионал своего дела! Там же такой холод. Крутая фотосессия ".

"Посмотрел на фото и замерз. Там же такой дубарь и ветер просто сдувает".

"Богиня. Красавица. Очень красивая, женственная, хрупкая, сексуальная, мечтательная, красивая, игривая, умная феечка".

"Такая красота растопит любой лед".

Фотомодель 34-летняя Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии. Откровенными снимками знаменитость поделилась на странице в Instagram. На снимках Даша позирует в самых колготках в сеточку с высокой посадкой. Грудь едва прикрывает бюстгальтер в виде ожерелья. Необычный образ дополняет накидка из рукавов-фонариков.