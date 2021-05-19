В боди и соломенной шляпе: Jerry Heil соблазнительно изгибалась на песке

Артистка Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, позировала в пикантном боди на песке.

Певица на снимках, опубликованных в Instagram, появилась в бежево-красном боди с принтом. Устроила фотосессию на пляже. Шемаева позировала сидя на камне и щеголяя длинными ногами.

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На другом фото звезда сексуально изгибалась на песке. Пляжный образ дополнила соломенной шляпой.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Исполнительница Jerry Heil выпустила мини-альбом "Особисте", который состоит из шести синглов. Саунд-продюсером является Роман Череновый, более известный как Morphom.