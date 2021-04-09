Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом

Каждый трек - история из собственного опыта. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Исполнительница Jerry Heil выпустила мини-альбом "Особисте", который состоит из 6 синглов. Саунд-продюсером является Роман Череновый, более известный как Morphom.

В этом ЕР-альбоме Яна Шемаева (настоящее имя певицы. - Gazeta.ua) экспериментировала с интимной лирикой в стиле melodramatic popular song.

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Артистка представила 6 песен: "Девочка-любовь", "Не ори, мам", "Овердружба-недосекс", "Колискова", "Голою" и "Особисте". Каждый трек - история из собственного опыта.

Артистка 25-летняя Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, поделилась снимком, на котором видно целлюлит на ее бедре. Звезда приняла участие в съемке для Vogue. Она позировала в черном платье с пикантными разрезом. На одной из фотографий певица показала признаки целлюлита.