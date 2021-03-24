"Еще тот Дон Жуан". Jerry Heil показала целлюлит во время съемки для Vogue

Фото: instagram.com/thejerryheil

Артистка 25-летняя Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, поделилась снимком, на котором видно целлюлит на ее бедре. Звезда приняла участие в съемке для Vogue.

Она позировала в черном платье с пикантными разрезом. На одной из фотографий, опубликованной в Instagram, певица показала признаки целлюлита.

"Знакомьтесь, это "Мистер Цилик". Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки. Даже друг признал, что я потолстела. А я затекла. Вот сидела и думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад" , - рассказала женщина.

Также она описала субботний график.

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"Проснулась около 3 утра. Поела. Уснула. Проснулась. Поела. Уснула. Проснулась. "Нетфликс". Ginny & Georgia. Догадайтесь, что? Правильно. Поела и уснула. И так до 8 вечера", - добавила Шемаева.

Артистка Jerry Heil опубликовала ролик, в котором исполняет песню из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь". Также исполнительница рассказала о заветной мечте.