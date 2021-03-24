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среда, 24 марта 2021 18:41

"Еще тот Дон Жуан". Jerry Heil показала целлюлит во время съемки для Vogue
5

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Jerry Heil засветила целлюлитом на съемках для журнала Vogue
Фото: instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil засветила целлюлитом на съемках для журнала Vogue
Jerry Heil засветила целлюлитом на съемках для журнала Vogue
Jerry Heil засветила целлюлитом на съемках для журнала Vogue
Jerry Heil засветила целлюлитом на съемках для журнала Vogue

Артистка 25-летняя Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, поделилась снимком, на котором видно целлюлит на ее бедре. Звезда приняла участие в съемке для Vogue.

Она позировала в черном платье с пикантными разрезом. На одной из фотографий, опубликованной в Instagram, певица показала признаки целлюлита.

"Знакомьтесь, это "Мистер Цилик". Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки. Даже друг признал, что я потолстела. А я затекла. Вот сидела и думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад" , - рассказала женщина.

Также она описала субботний график.

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"Проснулась около 3 утра. Поела. Уснула. Проснулась. Поела. Уснула. Проснулась. "Нетфликс". Ginny & Georgia. Догадайтесь, что? Правильно. Поела и уснула. И так до 8 вечера", - добавила Шемаева.

Артистка Jerry Heil опубликовала ролик, в котором исполняет песню из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь". Также исполнительница рассказала о заветной мечте.

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