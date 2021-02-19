"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала

Артистка Jerry Heil опубликовала ролик, в котором исполняет песню из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь". Показала видео подписчикам в TikTok и Instagram.
Также исполнительница рассказала о заветной мечте.
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"Когда мечтаешь быть диснеевской принцессой, но ты Гайка. Одна из моих самых больших мечтаний - озвучивать принцесс Диснея", - подписала она видео.
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Певица Яна Шемаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil, выпустила сингл "Арифметика кохання" накануне Дня святого Валентина. Это первая песня с нового ЕР-альбома "Особисте".
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