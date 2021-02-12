Jerry Heil представила формулу любви в новой песне

Певица Яна Шемаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil, выпустила сингл "Арифметика кохання" накануне Дня святого Валентина. Это первая песня с нового ЕР-альбома "Особисте".
Артистка рассказала, что вдохновением для написания песни стала книга "Математика любви", которую она до сих пор не прочитала. В книге говорится о том, что можно вычислить, в какой момент появится любовь всей жизни. Jerry Heil сначала отрицала эту теорию, но впоследствии сделала выводы.
"Сами отношения - еще и арифметика. Балансировать между "быть собой" и действительно порой заранее продумать действия, чтобы не наломать дров. И главное: единое целое образуется из двух полноценных единиц. В любви 1+1=1", - отметила исполнительница.
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В альбоме представлены 7 треков на личные темы. Некоторые из песень она создала еще несколько лет назад.
Лирик-видео на песню "Блогер" певицы Яны Шемаевой, более известной как Jerry Heil, не одобрила большинство подписчиков. Большей части поклонников не понравилось видео из-за того, что песня - русскоязычная. По мнению подписчиков, музыкальные работы Jerry Heil на украинском языке звучат более гармонично и интересно.
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