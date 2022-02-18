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воскресенье, 20 февраля 2022 01:45

В белом кружеве с тюльпанами: жена Виктора Павлика шокировала откровенными фото
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Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поразила поклонников неожиданной фотосессией в белье.

Фото блогер опубликовала в Instagram.

На снимках молодая мать позирует в белом кружевном белье и халатике. Подчеркнула нежный образ нюдовым макияжем и легкими, воздушными локонами. Совершенство аутфита придали изящные украшения и цветы. Для съемки инфлюэнсер выбрала белые тюльпаны.

"Для того, чтобы чувствовать себя уверенной – все должно быть идеально даже там, где никто не видит. Считаю, что хорошее белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение. Хорошее белье – это прежде всего забота о себе. Мы у себя одни. и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально обольщаться", – написала Репьяхова под фото.

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Екатерина Репьяхова опубликовала нежные фото в белье
Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова опубликовала нежные фото в белье
Екатерина Репьяхова опубликовала нежные фото в белье
Екатерина Репьяхова опубликовала нежные фото в белье
Екатерина Репьяхова опубликовала нежные фото в белье

Поклонники поражены таким перевоплощением молодой матери. Фаны засыпали женщину комплиментами:

"Вау", "Как красиво", "Очень красиво, а белые тюльпаны - отдельная любовь", "То ощущение когда белье придает еще большей уверенности", "Вы такая нежная".

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, сколько зарабатывает на социальных сетях. Женщина активно ведет блог в Instagram. Говорит, ее месячный заработок может составлять $10 тыс. (более 280 тыс. грн). Блогер не только зарабатывает деньги из рекламы, но и вкладывает в развитие страницы.

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