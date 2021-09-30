"В 23 года казалась ветераном" – Ризатдинова рассказала, почему решила закончить спортивную карьеру

Гимнастка 28-летняя Анна Ризатдинова, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, поделилась, как и почему решила закончить спортивную карьеру.

Такое решение она приняла еще в 2016-м – сразу после выигранной олимпийской медали. В этом спортсменка призналась в Instagram.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Еще по дороге на свою вторую Олимпиаду в Рио я понимала, что это – точка. Художественная гимнастика – молодой вид спорта. Я в свои 23 года на тот момент уже казалась ветераном. Тогда я держалась из последних сил как физически, так и морально. У меня были срывы, я мечтала о "нормальной жизни": быть в отношениях, видеть мир, иметь хобби и дела, кроме гимнастики. Я понимаю, что это было максимальное перенасыщение спортом. Правильный момент, чтобы уйти", – написала Ризатдинова.

Женщина рассказала, что тренеры не поддерживали ее решения и попытались составить программу на 2017 год. Но бывшей искры и мотивации у гимнастки уже не было.

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"Мы поняли, что дальше тренироваться нет смысла. До сих пор мне задают вопрос: "Не хочешь ли ты вернуться на ковер?", "Не жалеешь, что тогда ушла из гимнастики?". Нет. Это было осознанное, логическое решение, принятое еще до старта Олимпиады", – добавила Ризатдинова.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что хотела покончить с собой. У нее было когда-то нелегкое время, а в детстве она комплексовала по поводу внешности.