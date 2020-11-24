Украинская гимнастка хотела покончить жизнь самоубийством

В детстве она комплексовала по поводу внешности. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что хотела покончить с собой.

У нее было когда-то нелегкое время, а в детстве она комплексовала по поводу внешности, сказала Ризатдинова в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

"У меня еще с детства ножки колесом. Родители водили меня на массаж, чтобы исправить этот дефект. Никто даже не думал, что я стану призером Олимпийских игр", - поделилась в интервью гимнастка.

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По ее словам, такие мысли иногда доходили до маразма. Она хотела, чтобы кто-то удленил ей ноги, чтобы она понравилась тренеру сборной Украины по спортивной гимнастике Ирине Дерюгиной. Дошло до того, что Анна стала думать о самоубийстве.

"У меня ничего не было, кроме спорта. Я помню, как стояла на пешеходном переходе и думала: " Господи, может, пусть меня сейчас собьет машина". В какой-то момент у меня просто опустились руки. Мне нужен был человек, который поверил бы в меня и сказал: "Ань, куда тебе заканчивать, ты еще даже не начала", - сказала Ризатдинова.

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